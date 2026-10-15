Ceuta / Madrid — El Ministerio de Defensa se encuentra analizando unas grabaciones de audio en las que varios efectivos militares presumen entre risas de haber infligido agresiones físicas a personas migrantes en Ceuta. Las filtraciones, desveladas por elDiario.es y confirmadas por fuentes del departamento a Radio Nacional de España (RNE), corresponden a conversaciones mantenidas por al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas durante un turno nocturno de vigilancia entre el 21 y el 22 de septiembre en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI).

Lee tambien: ASFASPRO, AUME y UMT piden amparo del Defensor del Pueblo para militares en Ceuta

En los fragmentos difundidos, los uniformados aluden abiertamente a los golpes propinados. «Se les da sin que se lo esperen» o «hacerlo sin guantes mola más porque suena, pero con guantes duele», son algunas de las frases audibles en las grabaciones.

PUBLICIDAD

Coordinación con la causa judicial abierta

Fuentes ministeriales han precisado que están trabajando con el material sonoro en colaboración con la autoridad competente encargada de las diligencias judiciales abiertas desde septiembre por presuntos malos tratos y torturas. A pesar de que en principio estos audios no alterarían el curso del procedimiento ya en marcha, Defensa asegura mantener contacto fluido con el Mando de Operaciones —del que dependen las unidades desplegadas en la ciudad autónoma— para depurar las responsabilidades individuales que correspondan.

Lee tambien: Veintiún inmigrantes expulsados de Ceuta tras ataque a militares

Amnistía Internacional denuncia «operaciones de castigo»

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que estas grabaciones vienen a ratificar el informe publicado por su ONG a finales de septiembre. Tras entrevistar a 65 inmigrantes —entre los que se incluyeron mujeres y menores no acompañados—, la organización documentó que 22 de ellos afirmaron haber sufrido palizas, acoso, humillaciones, robos y la destrucción intencionada de sus teléfonos móviles.

Según Beltrán, las frases recogidas en las grabaciones no justifican actuaciones bajo la legítima defensa ni operaciones de seguridad, sino que retratan «operaciones de castigo».

Por ello, la organización ha remitido una carta formal a la ministra de Defensa solicitando aclaraciones sobre si los implicados han sido apartados del servicio y reclamando protección garantizada para las víctimas que decidan testificar, ante el temor a represalias o ser expulsadas. «El Ministerio de Defensa no es meramente un buzón de correo», reprochó Beltrán, criticando la falta de resultados concretos dos meses después de formularse las primeras denuncias.