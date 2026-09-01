Juan Vivas, presidente de Ceuta, ha publicado que ha tenido la oportunidad de explicar la situación de la ciudad ante algunos de los principales medios de comunicación nacionales.

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Vivas agradece el interés y el espacio concedido para contar la realidad de Ceuta y enfatiza que la ciudad necesita el apoyo y la solidaridad del resto de España.

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Publicación original de Juan Vivas: ver en redes sociales.