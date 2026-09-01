El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, ha realizado una intensa jornada de entrevistas con destacados periodistas de medios nacionales. La intención del presidente es lograr que Ceuta vuelva a la normalidad.

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En un esfuerzo por trasladar la realidad ceutí, Vivas ha conversado con Carlos Herrera de la cadena COPE, Susana Griso de Antena 3, Ana Rosa Quintana y Carlos Franganillo de Telecinco, Antonio García Ferreras de La Sexta, Risto Mejide de Cuatro, Iker Jiménez de «Horizonte» y Pepa Bueno en TVE.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

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