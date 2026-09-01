El Gobierno de Ceuta ha reiterado su condena firme, sin matices ni excepciones, ante cualquier forma de violencia que se ejerza en la ciudad. Esta condena se extiende a las agresiones físicas o verbales, insultos, amenazas o intimidaciones, independientemente de quién sea el destinatario o el agresor.

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En un mensaje que enfatiza la serenidad y la unidad, el Gobierno ha subrayado que ninguna persona, ya sea policía, militar, sanitario, periodista, representante político o cualquier ciudadano, debe ser víctima de violencia. El llamamiento es claro: defender las ideas sin convertir las diferencias en enemistades, priorizando la convivencia y el respeto mutuo en la comunidad.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

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