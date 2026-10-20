El organismo meteorológico prevé una mejoría progresiva pero desigual en el territorio nacional tras las precipitaciones torrenciales en el área mediterránea, manteniendo la atención en Cataluña y las zonas de montaña.

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España afronta una nueva jornada marcada por las consecuencias derivadas de la DANA Adam, un episodio meteorológico que ha dejado precipitaciones torrenciales, inundaciones y acumulaciones extraordinarias de agua en la vertiente mediterránea. Pese a que la situación meteorológica tenderá a experimentar un alivio paulatino en diversos puntos de la geografía, la inestabilidad no remitirá de forma definitiva. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que los chubascos y las tormentas continúen afectando a áreas específicas del mapa nacional, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar los avisos oficiales antes de emprender desplazamientos.

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La depresión aislada en niveles altos bautizada como Adam por la AEMET se ha consolidado como uno de los episodios más adversos de este otoño. A lo largo de las últimas jornadas, la confluencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera con los flujos de viento húmedo procedentes del mar Mediterráneo ha propiciado precipitaciones de extrema intensidad, registrando su mayor impacto en las comarcas de la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear.

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Cataluña y la franja norte, focos de la inestabilidad residual

El desplazamiento del temporal mantiene la vigilancia centrada en el nordeste de la Península, con especial atención a Cataluña. Los pronósticos de los meteorólogos señalan que las lluvias continuarán descargando en diversos puntos de la comunidad catalana, manifestándose en forma de chubascos localmente fuertes y tormentas que podrían complicar el escenario en los sectores más expuestos.

La evolución del cuadro meteorológico presentará un comportamiento desigual en función del territorio. A medida que avance la semana, el patrón general indica que las precipitaciones quedarán más acotadas al norte peninsular y a los sistemas montañosos de Canarias, mientras que otras regiones irán registrando una progresiva normalización.

Descenso de las temperaturas y precauciones tras el temporal

El paso de la DANA Adam ha provocado asimismo un cambio de régimen térmico en la Península. El ingreso de una masa de aire más frío ha puesto fin a las temperaturas anormalmente elevadas de las jornadas previas, propiciando una bajada de los termómetros y una sensación ambiental propia del tramo final de octubre. No obstante, la AEMET aclara que la distribución de las lluvias será irregular y no afectará de manera uniforme a todas las comunidades autónomas.

A pesar de que el fenómeno pierda fuerza e intensidad, los organismos oficiales advierten sobre los riesgos persistentes en las infraestructuras y el medio natural. Los cauces de los ríos, los barrancos y los pasos subterráneos pueden mantener caudales elevados o acumulaciones de agua tras la tromba de precipitaciones. Por ello, se insiste en la necesidad de verificar las actualizaciones meteorológicas de la AEMET y atender las directrices impartidas por Protección Civil en las zonas afectadas.