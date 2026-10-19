El Sindicat de Llogateres y el movimiento estudiantil de Cataluña han inaugurado La Casa de la Vaga, un espacio destinado a la preparación de la huelga general del 11 de noviembre. La ocupación del rectorado de la Universitat de Barcelona se convierte así en el centro neurálgico de esta movilización.

Lee tambien: La playa del Trampolín se convierte de nuevo en el foco de la actualidad tras el desalojo de un grupo de menores que intentaba instalar un asentamiento irregular en el arenal ceutí.

La Casa de la Vaga será un punto de encuentro para comités de huelga de los trabajadores, donde se celebrarán asambleas y se organizarán las tareas logísticas necesarias para el éxito de la huelga. Durante los días previos, se programarán charlas, actividades y actuaciones artísticas complementarias.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Los organizadores destacan la actual crisis de la vivienda y el alto coste de la vida como justificación para esta movilización. La participación está abierta a todos los interesados en colaborar y en informarse sobre sus derechos.

Lee tambien: Ceuta sigue sintiendo las consecuencias de las entradas masivas

El Sindicat recuerda que la vivienda se ha convertido en un factor importante de desigualdad en el país, donde el alquiler supera el 50% de los ingresos en muchos hogares. La huelga general demandará medidas como la reducción de los precios de alquiler y el aumento del salario mínimo interprofesional.

La Casa de la Vaga invita a trabajadores de diferentes sectores y a toda la comunidad educativa a unirse a esta causa, en un esfuerzo por movilizar a la sociedad en un momento que consideran histórico.