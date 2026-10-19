El temporal de lluvias intensas asociado a la DANA Adam ha causado graves estragos durante el fin de semana en varias regiones de España, incluyendo Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos personas han perdido la vida debido a las inclemencias del tiempo.

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En la Comunidad Valenciana, las comarcas de La Safor y la Marina Alta han registrado cifras históricas de agua acumulada, con 638,5 l/m² en Pego y 635,2 l/m² en Forna. Ante esta situación, 45 municipios han decidido suspender las clases este lunes, 29 de ellos en la provincia de Valencia y 16 en Alicante, según la Conselleria de Educación.

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Despliegue de emergencias en Baleares y Comunidad Valenciana

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido desplegada en Baleares y la Comunidad Valenciana para hacer frente a las inundaciones. El Tercer Batallón se ha trasladado a Ibiza y Mallorca, y esta madrugada ha comenzado a operar en Oliva, Valencia. En las islas Baleares, se han registrado 16 incidentes debido al temporal, con Ibiza concentrando la mayoría de ellos, incluyendo inundaciones y el cierre del puerto.

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En Xàbia, Alicante, las fuertes lluvias han obligado al desalojo del camping El Naranjal, con más de un centenar de personas acogidas en un albergue gestionado por Cruz Roja. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha instado a la población a evitar desplazamientos innecesarios.

Recomendaciones y cortes de tráfico

La Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es-Alert pidiendo a los ciudadanos de las zonas afectadas que eviten desplazamientos y permanezcan en sus viviendas. Se recomienda alejarse de ríos y barrancos, subir a plantas superiores si el agua entra en las viviendas y no usar sótanos ni ascensores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de 15 carreteras secundarias cortadas en Alicante, Córdoba, Sevilla, Toledo y Valencia. En Alicante, las carreteras afectadas incluyen la CV-742, CV-747, CV-678, CV-700, CV-715, CV-727, CV-728, CV-723 y CV-740. En Valencia, la CV-670 está cerrada al tráfico en Oliva.

Situación crítica en La Safor

La comarca de La Safor, en Valencia, ha acumulado más de 500 litros por metro cuadrado, lo que ha llevado a Emergencias de la Generalitat a solicitar un helicóptero para operaciones de rescate en Oliva. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernané, ha alertado del peligro extraordinario en ríos y barrancos de la zona.

La UME ha movilizado unidades desde su base en Bétera para atender las inundaciones en Oliva. La Generalitat ha activado la situación 2 de emergencia y ha convocado una reunión del CECOPI para coordinar las acciones necesarias ante este episodio de lluvias torrenciales.