Los populares demandan que las instituciones comunitarias reconozcan las particularidades geográficas, económicas y migratorias de ambas ciudades para garantizar un mayor acceso a fondos y reforzar la seguridad en la frontera sur.

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Bruselas / Ceuta — El Partido Popular ha llevado hasta las instituciones de la Unión Europea una iniciativa para solicitar que Ceuta y Melilla cuenten con un estatus especial adaptado a sus singularidades territoriales. La petición, formulada en el Parlamento Europeo, busca que el marco comunitario reconozca explícitamente los desafíos específicos que afrontan ambas ciudades autónomas debido a su ubicación geográfica, su presión migratoria y sus condicionantes económicos.

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A través de esta iniciativa, los populares reclaman que la UE abra la vía para mejorar el acceso de Ceuta y Melilla a fondos y recursos comunitarios, al tiempo que exigen un mayor involucramiento en la protección y blindaje de las fronteras exteriores del bloque. Asimismo, la propuesta incluye la exigencia de revisar el tratamiento cartográfico de la zona en plataformas digitales globales como Google Maps para garantizar el rigor y la correcta delimitación de los límites fronterizos españoles.

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Admisión a trámite y tramitación institucional

La solicitud ya ha sido admitida a trámite por los órganos de la Eurocámara, lo que activa el procedimiento para que las comisiones e instituciones correspondientes analicen de manera pormenorizada las demandas planteadas.

Desde la formación señalan que, si bien la admisión a trámite no implica la aprobación automática de un nuevo estatus jurídico o económico para Ceuta y Melilla, sí constituye un paso fundamental para situar las necesidades de ambas ciudades autónomas en el centro de la agenda política europea y abrir el debate técnico sobre el trato diferenciado que requieren por su condición de frontera sur de la UE.