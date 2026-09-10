Informes del CENIF y del CIFAS previos a las entradas masivas de julio advertían de la pasividad policial del país vecino para reforzar la percepción de dependencia de España frente al control fronterizo.

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Un conjunto de informes elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) revelan que la inteligencia española advirtió formalmente a las autoridades del riesgo inminente de una oleada migratoria sobre la ciudad autónoma de Ceuta coincidiendo con la celebración del Día del Trono en Marruecos el pasado 30 de julio. Las evaluaciones de los servicios de información señalaban de forma explícita la existencia de un posible patrón geopolítico en el que la tolerancia fronteriza actuaba como un mecanismo de presión sobre España y la Unión Europea para acentuar la dependencia diplomática del control ejercido por el Reino de Marruecos en su frontera sur.

En las notas informativas confeccionadas los días 28 y 29 de julio, el CENIF elevó de forma progresiva el nivel de alerta por cruces marítimos a la categoría de «riesgo muy alto», identificando las entradas a nado bordeando los espigones como la amenaza prioritaria para la seguridad nacional. La Policía argumentaba que la permisividad o «relajación temporal» de la Gendarmería Real marroquí en momentos clave de la agenda política del país vecino era conocida y aprovechada por colectivos de migrantes concentrados en las inmediaciones de la divisoria. Además del Día del Trono y el discurso anual del monarca Mohamed VI, el departamento de inteligencia policial fijó otras fechas críticas marcadas en el calendario institucional alauita durante el mes de agosto, tales como el Día Nacional de los Marroquíes Residentes en el Extranjero o el Día de la Revolución del Pueblo.

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Por su parte, los análisis elaborados por la inteligencia militar durante la propia jornada de la irrupción masiva confirmaron las sospechas iniciales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Documentos de evaluación interna del CIFAS fechados el 30 de julio recogieron por escrito la «pasividad» y la actuación «negligente» de las patrulleras y fuerzas de contención marroquíes en el inicio del cruce masivo. Los analistas del Estado Mayor de la Defensa contemplaban que, si bien las autoridades de Rabat podían no estar promoviendo activamente la llegada de personas, sí permitían de facto la avalancha con el fin de rentabilizar la crisis en términos geopolíticos, confiando en una reactivación del despliegue policial una vez concluidos los actos oficiales de la festividad nacional.

Los datos cuantitativos aportados en las evaluaciones de riesgo reflejan el incremento de la presión migratoria que precedió a la gran crisis del verano. Tan solo entre el 1 y el 28 de julio, las unidades de guardacostas y los agentes de la Guardia Civil contabilizaron 921 cruces consumados hacia territorio español y realizaron 119 intervenciones de salvamento marítimo, consolidando una drástica tendencia al alza respecto a los registros del año 2025 y anticipando el colapso posterior de las infraestructuras de acogida en la ciudad autónoma.