El sector turístico registra un frenazo drástico en las ventas hacia el país norteafricano, con cancelaciones masivas de viajeros españoles preocupados por el deterioro diplomático y la estabilidad en la zona.

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Las agencias de viajes y los operadores turísticos del mercado español han detectado un acusado retroceso en la demanda de viajes hacia Marruecos como consecuencia directa del repunte de la tensión diplomática entre Madrid y Rabat tras los asaltos masivos registrados en Ceuta a finales de julio. Fuentes del sector consultadas por el portal especializado Preferente señalan que la comercialización de paquetes vacacionales hacia el país vecino ha sufrido una parálisis casi total en las últimas semanas, hasta el punto de que diversas compañías de distribución turística reportan cifras cercanas a «cero ventas» y un volumen constante de anulaciones de reservas previamente contratadas.

El deterioro del flujo de visitantes españoles rompe de manera abrupta la tendencia de crecimiento continuado que venía experimentando el sector turístico marroquí durante los últimos ejercicios. Marruecos concluyó el año 2025 rozando la cifra récord de 20 millones de visitantes internacionales, impulsado en gran medida por la fuerte apuesta de las cadenas hoteleras españolas, que habían incrementado notablemente sus inversiones e implantación en los principales destinos urbanos y vacacionales del país norteafricano. La actual crisis geopolítica amenaza con comprometer este dinamismo económico en un momento especialmente crítico para la industria receptiva del Reino alauita.

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El pánico entre los viajeros españoles responde al temor de un eventual empeoramiento de las relaciones bilaterales y a las posibles repercusiones operativas o de seguridad que la crisis migratoria pudiera generar sobre las infraestructuras de transporte. Este fenómeno está afectando de forma directa a las reservas programadas para la campaña de otoño, uno de los periodos de mayor afluencia de turistas procedentes de España junto a la Semana Santa y la primavera. Las mayores incidencias en materia de anulaciones se están concentrando en los desplazamientos por carretera y en las líneas de transporte marítimo de pasajeros que conectan los puertos del sur peninsular con el norte de África.

Ante esta coyuntura, las patronales de agencias de viajes muestran su honda preocupación por las pérdidas económicas derivados de la cancelación de estancias ya reservadas y la falta de nuevos compromisos de reserva para el cierre del ejercicio. De prolongarse la incertidumbre política y la falta de normalización en el perímetro fronterizo de Ceuta, las empresas turísticas anticipan una reestructuración de la oferta hacia destinos alternativos de la cuenca mediterránea, asestando un duro golpe a la conectividad turística transfronteriza a las puertas del último cuatrimestre del año.