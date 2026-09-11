El episodio del 11 de septiembre de 2026 de La Promesa, según el avance semanal publicado por RTVE.es, trae una boda en el palacio de los Luján y la localización de dos cocineras que estaban escondidas.

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El avance sitúa la jornada en un punto clave de la trama: decisiones familiares que reorganizan la convivencia en el servicio y escenas que tensionan la vida doméstica del palacio.

Qué pasará hoy en La Promesa

La jornada viene marcada por una boda en el palacio de los Luján. De acuerdo con RTVE.es, Carlo propone matrimonio a María Fernández y ella acepta, lo que obliga a una reordenación del entorno del palacio.

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Curro da permiso para que la pareja pueda casarse antes que la pareja de los señores, un gesto que, según el avance, rompe con la norma no escrita sobre la prioridad de los señores frente al servicio y puede condicionar futuras decisiones en la casa.

RTVE.es recoge además que han encontrado a Simona y Candela, dos cocineras que estaban escondidas en un refugio fuera del control habitual del palacio. Su ausencia ha alterado el funcionamiento diario de la casa.

Julieta y Samuel intentan convencerlas para que vuelvan al palacio, aunque el avance matiza que no está claro que regresen en el capítulo de hoy.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25 (hora peninsular).

El capítulo de hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, se emite en La 1 en su franja vespertina habitual.

En Ceuta, La 1 puede sintonizarse por TDT y la emisión local respeta el horario peninsular indicado.

Fuente: avance semanal del 7 al 11 de septiembre de La Promesa publicado por RTVE.es (06/09/2026).

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