El nuevo concurso de Telecinco, ‘Rueda la letra’, ha generado controversia tras desvelarse que reutiliza definiciones e interrogantes de roscos emitidos años atrás en ‘Pasapalabra’. La coincidencia afectó directamente al concursante Fran, quien respondió a preguntas casi idénticas a las que ya afrontó en 2019.

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El concurso ‘Rueda la letra’, recientemente estrenado en Telecinco, se encuentra en el centro de la polémica tras descubrirse que ha reciclado pruebas de la etapa en la que la cadena emitía ‘Pasapalabra’. Las coincidencias afectan a las emisiones de los primeros programas, donde se habrían recuperado enunciados y soluciones utilizados en las ediciones de años como 2015, 2016 y 2019.

Según una información publicada por El País, las pruebas finales de las tres primeras entregas coinciden en 20 de las 25 definiciones con roscos que ya fueron emitidos en el antiguo formato de Mediaset. El caso más llamativo lo ha protagonizado el concursante Fran, quien en su regreso al plató se encontró con una prueba sensiblemente idéntica a la que completó en el año 2019.

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Ante la controversia suscitada por la repetición de los contenidos, el responsable del espacio, Rafa Guardiola, ha salido al paso para defender la labor del equipo. Según el directivo, los guionistas elaboran cada Rueda desde cero y ha asegurado que no existe la intención de repetir pruebas con un mismo concursante de forma deliberada.

Esta situación añade mayor tensión al panorama televisivo, dado que el lanzamiento de ‘Rueda la letra’ coincide con la ofensiva judicial planteada por Atresmedia e ITV Studios contra Mediaset por presunta infracción de derechos sobre el formato y la célebre prueba final.