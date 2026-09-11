El Ayuntamiento de Madrid ha establecido un plan especial con cierres de vías, restricciones de acceso por coronas y desvíos puntuales en la red de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), por lo que recomienda priorizar el uso del transporte público y planificar los desplazamientos con antelación.

La llegada del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 al circuito urbano articulado en torno al recinto ferial de IFEMA y el distrito de Hortaleza supone la transformación temporal de este entorno de la capital del 11 al 13 de septiembre de 2026. Ante la previsión de máximas afluencias y con todas las entradas vendidas para seguir las carreras de pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz, el consistorio madrileño ha implantado un plan específico de movilidad para mitigar las dificultades en el tráfico rodado, cuyos efectos se extienden tanto a las jornadas previas como a las posteriores debido a las labores de montaje y desmontaje de instalaciones, gradas, zonas para aficionados y dispositivos de seguridad.

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▶️ Diseñamos un dispositivo de seguridad y emergencias para el Gran Premio de #Fórmula1 con 1.350 efectivos de @policiademadrid, @SAMUR_PC y @BomberosMad



La vicealcaldesa @InmaSanzO ha presidido hoy la última reunión preparatoria pic.twitter.com/2FBiipdbLQ — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 9, 2026

La alcaldía de Madrid insta a la ciudadanía a extremar la precaución, atender las señalizaciones temporales y las directrices de los agentes de movilidad, además de evitar en la medida de lo posible la circulación por vías clave como la M-40 y la M-11, que concentrarán un notable volumen de intensidad circulatoria. Como alternativa prioritaria, las autoridades municipales aconsejan el uso del transporte público para acceder o transitar por el perímetro de la competición.

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Calles cortadas y tramos afectados por el circuito urbano

El mapa de restricciones al tráfico privado comprende diversos cierres totales y parciales entre el 10 y el 14 de septiembre. Las vías urbanas que registran interrupciones al paso de vehículos son las siguientes:

Ribera del Sena: corte fijado desde el número 13 hasta la glorieta de Edimburgo, así como el tramo que discurre desde la citada glorieta de Edimburgo hasta la intersección con la M-40. Igualmente se contempla afección entre la glorieta de Luxemburgo y la de Edimburgo.

Vía de Dublín: interrupción de la circulación desde la glorieta de Edimburgo hasta la calle Ariadna, y desde el cruce de esta con la glorieta de Sintra. También queda restringida la glorieta de Vía de Dublín y sus accesos desde la calle Ariadna.

Francisco Umbral: tramo cortado desde la Vía de Dublín hasta rebasar la glorieta de Pascual Bravo. Además, se establecen cierres en los cruces con Cambados y en la glorieta Isidro González Velázquez.

Glorietas del entorno: la glorieta de Pascual Bravo y su acceso desde el Camino Alto de Hortaleza permanecen cerrados. En la glorieta de Francisco Umbral se mantiene únicamente abierto el acceso a la estación de servicio desde la conexión con la M-11. En la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio se interrumpe el sentido ascendente hacia la glorieta Isidro González Velázquez.

Avenida de Alejandro de la Sota: cierre de una de las calzadas en sentido norte, habilitando la calzada restante con circulación en ambos sentidos.

Anillos de seguridad y acceso de residentes

A partir del viernes 11 de septiembre, el dispositivo de movilidad articula el perímetro del evento mediante dos anillos diferenciados. En el perímetro exterior, la policía podrá realizar controles preventivos de tráfico en arterias como la M-11, M-12, M-40, R-2, avenida de Logroño, avenida de las Fuerzas Armadas, calle Manuel Fraga Iribarne y calle Francisco Javier Sáenz de Oiza.

Por su parte, la corona interior queda reservada estrictamente a vehículos autorizados, prohibiendo el acceso al vehículo privado no acreditado. En el barrio de las Cárcavas se han establecido medidas destinadas a evitar la ocupación de la vía pública como aparcamiento indebido por parte de los asistentes. El acceso de los residentes de la zona está garantizado mediante la correspondiente autorización, permitiéndose asimismo la entrada a los vehículos de transporte público y a los servicios de emergencia.

Afecciones en las líneas de la EMT Respecto al transporte colectivo en superficie, la red general de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) conserva sus itinerarios habituales, con excepciones concretas derivadas del evento y de los trabajos en la vía pública. A partir de las 10:00 horas del día 10 de septiembre entran en funcionamiento las variaciones operativas que afectan a la línea 171 (Mar de Cristal – Valdebebas), que sufrirá modificaciones en el entorno de Ribera del Sena y Francisco Umbral debido a obras en la calle:

Modificaciones en sentido Mar de Cristal: queda fuera de servicio la parada número 5889, situada en la calle Francisco Umbral con la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio.

Modificaciones en sentido Valdebebas: quedan suspendidas las paradas 5888, 51058 y 5890, ubicadas en Francisco Umbral con la glorieta de Manuel Muñoz Monasterio, la intersección con la calle Cambados y la glorieta Isidro González Velázquez.

El Ayuntamiento aconseja a los usuarios consultar las paradas alternativas más cercanas a través de los canales oficiales de información de la EMT antes de iniciar sus trayectos.