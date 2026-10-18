El conjunto caballa afronta una etapa compleja, instalado en la zona baja de la tabla tras las primeras nueve jornadas del campeonato doméstico y condicionado por los problemas físicos en su plantilla

El AD Ceuta afronta un tramo exigente del calendario oficial dentro de la competición de Segunda División. El equipo dirigido por el cuerpo técnico encabezado por José Juan Romero busca enderezar el rumbo en el campeonato nacional de liga tras acumular una serie de resultados adversos que lo han situado en la vigesimaprimera posición de la clasificación general de LaLiga Hypermotion. Con un total de cinco puntos sumados en las primeras nueve jornadas disputadas, el conjunto caballa trabaja con intensidad para superar las dificultades competitivas y recuperar la solidez tanto en su feudo del Estadio Municipal Alfonso Murube como en sus desplazamientos a domicilio.

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Dinámica de resultados y posición en la tabla de clasificación

El transcurso de la temporada 2026/27 refleja un panorama clasificatorio complejo para el AD Ceuta en la categoría de plata. El equipo blanquinegro ocupa actualmente el vigesimaprimer puesto de la tabla con cinco puntos en su casillero, un balance que se desglosa en una victoria, dos empates y seis derrotas en los nueve encuentros oficiales disputados hasta la fecha. En el apartado estadístico, la escuadra ceutí ha anotado un total de ocho goles a favor, mientras que su portería ha encajado veinte tantos en contra desde el inicio del torneo regular de Segunda División.

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La racha reciente de resultados del conjunto caballa evidencia la exigencia de la categoría. En sus últimos compromisos ligueros, el equipo registró una derrota por uno a dos frente al CE Sabadell en el Estadio Municipal Alfonso Murube, un empate a uno en su visita al campo del CD Castellón, una derrota por tres a uno ante la Real Sociedad B, un empate frente al Real Valladolid y otro resultado adverso por tres a uno contra el Burgos CF, reflejando la necesidad imperiosa de sumar puntos en las próximas jornadas para escalar posiciones.

Estado físico de la plantilla y parte médico oficial

En el plano estrictamente físico, la planificación deportiva del AD Ceuta se ve condicionada por las incidencias médicas en la plantilla. El informe de bajas del equipo detalla que K. Obinna se encuentra ausente de los terrenos de juego debido a una lesión muscular que arrastra desde el pasado 1 de septiembre, constituyendo una de las ausencias destacadas en los esquemas del cuerpo técnico para afrontar los compromisos oficiales del mes de octubre en LaLiga Hypermotion.