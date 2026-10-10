El Lask Linz – Liverpool se juega el miércoles 14 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Lask Linz – Liverpool

Lask Linz – Liverpool Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Raiffeisen Arena (Linz)

Lask Linz y Liverpool se enfrentarán en la jornada 2 de la Champions League en la Raiffeisen Arena de Linz. El equipo local, Lask Linz, ocupa la 28ª posición con 0 puntos tras haber disputado 1 partido, en el que no ha logrado marcar goles y ha encajado 1. Por su parte, el Liverpool se sitúa en la 13ª posición con 3 puntos, habiendo anotado 2 goles y recibido 1 en su único encuentro hasta la fecha. Ambos equipos buscarán mejorar su situación en esta competición europea.

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Así llegan los equipos

Lask Linz: 28º con 0 puntos en 1 partidos (0 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Liverpool: 13º con 3 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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