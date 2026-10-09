El Lens – Sporting CP se juega el martes 13 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Lens – Sporting CP
- Competición: Champions League, jornada 2
- Fecha: martes 13 de octubre
- Hora: 18:45 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Stade Bollaert-Delelis (Lens)
El Stade Bollaert-Delelis acogerá el encuentro entre Lens y Sporting CP, correspondiente a la jornada 2 de la Champions League. Ambos equipos llegan al partido con 3 puntos tras haber ganado su primer encuentro. Lens ocupa la 10ª posición, con un balance de 3 goles a favor y 2 en contra, mientras que Sporting CP se sitúa en la 7ª posición, con 3 goles a favor y 1 en contra. Este duelo promete ser emocionante, ya que ambos equipos buscarán consolidar su buen inicio en la competición europea.
Así llegan los equipos
- Lens: 10º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)
- Sporting CP: 7º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)
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