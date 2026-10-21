El PP anuncia tres acciones por la ley de nietos: exige a Exteriores acatar la resolución del Supremo, pide personarse ante el Constitucional y reclama explicaciones por supuestos pasaportes en México. Da de plazo al Gobierno hasta este jueves, porque el sábado 24 empieza el envío del voto CERA.

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del PP, Alma Ezcurra, anunció este martes tres acciones en relación con la ley de nietos. Aseguró que su partido «no va a dejar que un Ejecutivo sin límites y decidido a quebrantar nuestro ordenamiento jurídico arrastre la democracia y la ley de nuestro país».

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Las tres acciones del PP

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Exteriores: exige con carácter inmediato que acate la resolución del Tribunal Supremo y retire del censo a los 163.020 nacionalizados inscritos mediante la norma.

exige con carácter inmediato que acate la resolución del Tribunal Supremo y retire del censo a los 163.020 nacionalizados inscritos mediante la norma. Constitucional: pide poder personarse «para defender un censo íntegro como garantía electoral» en el recurso presentado por el Defensor del Pueblo.

pide poder personarse «para defender un censo íntegro como garantía electoral» en el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. México: exige explicaciones por informaciones que apuntan a la concesión de pasaportes en ese país a personas «sin padres ni abuelos españoles».

Burofax y advertencia

El PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, para que cumpla las condiciones impuestas por el Supremo para suspender el voto de la ley de nietos. Según el partido, el Ministerio de José Manuel Albares dispone de los datos sobre quienes no son descendientes de exiliados y está «obstaculizando» la acción de la Justicia «para ganar tiempo». Ezcurra advirtió de que, si no se cumple, exigirán «todas las responsabilidades a quien corresponda», también las penales.

Ezcurra calificó la actitud del Gobierno de «pasiva por no decir obstruccionista» y sostuvo que «no actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial». Fijó como plazo este jueves, y advirtió de que, si no hay datos, la suspensión afectará a los 163.020 electores cuya inscripción ha suspendido el Supremo.

Lo que dice Exteriores

Albares reconoció el lunes que será «muy difícil» que los consulados comprueben a tiempo quiénes son descendientes de exiliados para votar el 29 de noviembre, como pidió el Supremo. El Ministerio informó a Europa Press de que 48 oficinas consulares han completado ya, «total o parcialmente», la verificación. El PP replica que, más de un mes después de la medida cautelar, «la oficina del censo no ha recibido ni un solo dato».

Críticas al Defensor del Pueblo

Ezcurra también criticó a Ángel Gabilondo por acudir al Constitucional «a un mes de dejar el cargo» cuando «la vía judicial ni siquiera ha terminado». El Defensor presentó un recurso de amparo contra la suspensión del voto de los nacionalizados que no hayan acreditado su condición de exiliados, aún pendiente. Según Ezcurra, el recurso admite que el problema es la ineficacia administrativa del Gobierno. Recordó que lo dictado son medidas cautelares y afirmó que Gabilondo «debería defender al pueblo y no al Gobierno».