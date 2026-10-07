Se abre la licitación para construir 90 viviendas de alquiler asequible en Loma Colmenar, Ceuta, con un presupuesto de 15,8 millones de euros.

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El Consejo Rector de CASA 47 Entidad Pública Empresarial ha anunciado la licitación para la construcción de un edificio de 90 viviendas destinadas al alquiler asequible en la Actuación Loma Colmenar, Parcela D2, en Ceuta. El valor estimado del proyecto asciende a 15.839.425,91 euros.

Plazos

Las empresas interesadas en participar en esta licitación tienen hasta las 13:00 horas del 18 de diciembre de 2026 para presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas económicas se realizará el mismo día a las 14:00 horas en un acto privado.

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Duración del contrato

El contrato para la ejecución de estas obras tendrá una duración de 22 meses, durante los cuales se espera completar la construcción del edificio.

Criterios de adjudicación

La adjudicación del contrato se basará en varios criterios, siendo el más ponderado la oferta económica, con un 60% del total. Otros criterios incluyen la ampliación del plazo de garantía, la instalación de sistemas de monitorización energética y aspectos medioambientales.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-32533).