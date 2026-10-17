El Lille – Galatasaray se juega el miércoles 21 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Lille – Galatasaray

Lille – Galatasaray Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Stade Pierre-Mauroy

El Stade Pierre-Mauroy acogerá el partido entre Lille y Galatasaray en la jornada 3 de la Champions League. Ambos equipos llegan a este encuentro con 0 puntos tras haber disputado 2 partidos, donde Lille ha anotado 2 goles y ha recibido 6, mientras que Galatasaray ha marcado 2 y ha encajado 7. En sus últimos 2 partidos, ambos han cosechado 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad crucial para que uno de los dos equipos logre sus primeros puntos en la competición.

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Así llegan los equipos

Lille: 34º con 0 puntos en 2 partidos (2 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 2 partidos: 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D)

Galatasaray: 35º con 0 puntos en 2 partidos (2 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 2 partidos: 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D)

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