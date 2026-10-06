Los alborotadores levantaron cerca de una treintena de barricadas y provocaron más de una veintena de incendios en el centro de la ciudad tras una protesta que reunió a miles de personas.

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BARCELONA. — El balance oficial de los graves incidentes registrados la noche de este lunes en el centro de Barcelona tras la manifestación por la crisis de la vivienda se ha cerrado con 13 personas detenidas y 30 agentes de los Mossos d’Esquadra heridos de carácter leve. Según datos facilitados por la policía autonómica, entre los arrestados por desórdenes públicos figura una menor de edad.

Los desórdenes estallaron una vez concluida la marcha principal —que había congregado a unas 20.000 personas según la Guardia Urbana y a 120.000 según los convocantes—. Grupos de encapuchados iniciaron una serie de ataques coordinados en la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía, arrojando a la línea policial botellas de vidrio, adoquines, extintores y material pirotécnico.

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Barricadas de fuego y destrozos en la Rambla de Catalunya y Pelai

Los enfrentamientos se extendieron con rapidez por el eje comercial del centro de la capital catalana y los aledaños de la Plaza de Cataluña, donde algunos alborotadores intentaron refugiarse en la acampada permanente instalada por la vivienda. Durante los altercados, que se prolongaron hasta pasada la medianoche, los manifestantes violentos levantaron 28 barricadas y provocaron 22 incendios que obligaron a intervenir a varias dotaciones de bomberos.

Los episodios de mayor tensión se vivieron en la Rambla de Catalunya, donde se registraron lanzamientos masivos de piedras extraídas de unas obras cercanas contra los vehículos policiales, y en la calle Pelai, donde los alborotadores quemaron restos de material de construcción. Los fuegos provocados dañaron además bicicletas aparcadas en la vía pública y al menos un coche estacionado en las inmediaciones.