La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, a través del Centro del Mayor, ha anunciado la celebración de la tradicional fiesta de la ‘Mochila para mayores’, que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de octubre en los Jardines del Sarao. El evento ofrecerá 600 plazas para que las personas mayores de la ciudad puedan disfrutar de esta popular festividad.

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La recogida de invitaciones estará disponible a partir del jueves 23 de octubre, desde las 8:00 horas, en las instalaciones del Centro del Mayor. Asimismo, para facilitar la asistencia de los participantes, la Ciudad Autónoma habilitará un servicio especial de autobuses de traslado hasta el recinto del Sarao, con salidas programadas desde la rotonda del Poblado Marinero a partir de las 10:00 horas del mismo día del evento.

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Esta actividad se enmarca en el conjunto de iniciativas organizadas con motivo de la festividad del Día de la Mochila, fiesta tradicional ceutí que incluye también campañas de concienciación ambiental y trabajos de conservación en los montes locales para asegurar el disfrute de la ciudadanía.

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