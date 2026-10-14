Felipe VI y la reina Letizia continúan este miércoles su gira por las ciudades autónomas en el Palacio de la Asamblea, tras una intensa jornada de apoyo social e institucional en tierras ceutíes.

Lee tambien: Los Reyes rinden homenaje a los fallecidos en la crisis migratoria durante su visita al cementerio musulmán de Sidi Embarek

Melilla / Ceuta — Los Reyes Felipe VI y Letizia han iniciado este miércoles la segunda etapa de su viaje oficial por las ciudades autónomas con su llegada a Melilla. El desplazamiento se produce tras completar una jornada histórica en Ceuta, donde los monarcas fueron recibidos con un cálido baño de masas por parte de la población civil y mantuvieron importantes encuentros con representantes de la sociedad local y los cuerpos de seguridad.

PUBLICIDAD

Tras pernoctar en Ceuta —un gesto inédito para la Corona en el periodo democrático—, la agenda real en Melilla arranca en el Palacio de la Asamblea, donde son recibidos por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. Al igual que ocurriera en la jornada previa, Melilla ha engalanado sus calles con banderas de España y mensajes de bienvenida para recibir la primera visita oficial de Felipe VI desde su proclamación en 2014.

Lee tambien: Los Reyes de España visitan Ceuta y son recibidos con entusiasmo

Un viaje de fuerte carga simbólica y apoyo institucional

La gira real por Ceuta y Melilla adquiere un relevante calado político y social al producirse dos meses y medio después de la grave crisis migratoria estival vivida en la frontera sur. En Ceuta, el Rey pronunció un contundente discurso en el que reafirmó que la soberanía e integridad territorial españolas «no son negociables» y garantizó que el Estado «no dejará solas» a las ciudades autónomas ante situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, durante la primera jornada de la visita, Felipe VI y la reina Letizia combinaron los actos institucionales con gestos de cercanía comunitaria: mantuvieron un emotivo recuerdo hacia los fallecidos en los sucesos de julio tras reunirse con las cuatro confesiones en el cementerio de Sidi Embarek, visitaron un centro escolar del barrio de Manzanera y sostuvieron un encuentro privado con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esta histórica agenda en Melilla se culmina la primera visita oficial de los Reyes a ambas ciudades norteafricanas en sus doce años de reinado.