La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo Lototurf correspondiente al domingo 13 de septiembre de 2026. Los datos publicados por SELAE se reproducen a continuación con carácter informativo para la ciudadanía y los puntos de venta de Ceuta.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, sábado 12 de septiembre de 2026

La combinación ganadora y las claves del sorteo han sido comunicadas por la entidad gestora conforme al procedimiento oficial. Se recuerda a los titulares de boletos en la ciudad de Ceuta que deben conservar sus resguardos para cualquier trámite posterior de verificación.

Combinación ganadora: 04, 05, 12, 15, 26, 30

Caballo ganador: 4

Reintegro: 3

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, viernes 11 de septiembre de 2026

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio del Lototurf se realizará según los criterios establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios se determinan por el número de aciertos sobre los seis números extraídos y por la coincidencia del caballo asignado, así como por la posibilidad de recuperar la apuesta mediante el reintegro.

La información detallada sobre importes y número de acertantes por categoría será la que publique SELAE en sus canales oficiales y en las administraciones autorizadas de Ceuta.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

En Lototurf se seleccionan 6 números de un rango del 1 al 31 y un número adicional denominado caballo, elegido del 1 al 12. El sorteo objeto de esta nota se celebró el domingo 13 de septiembre de 2026, conforme a la periodicidad dominical habitual de la modalidad.

La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro, según la normativa vigente. Existen modalidades de apuesta múltiples y garantizadas que están reguladas por SELAE; la oferta completa y sus condiciones se encuentran disponibles en la web oficial y en las administraciones de La Ciudad de Ceuta.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo para la presentación de los resguardos y la percepción de importes será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Para los premios que superen el umbral exento fijado por la Agencia Tributaria, se aplicarán las retenciones y obligaciones fiscales correspondientes. La gestión administrativa de cobro se llevará a cabo en las vías habilitadas por SELAE y sus entidades colaboradoras.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf se enmarca en la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El sorteo objeto de esta información se celebra con periodicidad dominical, afectando a la comercialización en Ceuta y a los puntos de venta locales que participan en la red autorizada.

Verificación oficial

Los datos aquí ofrecidos proceden de la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Te puede interesar