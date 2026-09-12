Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

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El sorteo de Bonoloto ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

Resultado del sorteo Lee tambien: La Primitiva, en directo: sorteo de hoy 12 de septiembre de 2026 — combinación y premios Combinación: 2348431237 Complementario: 7 · Reintegro: 8 Bote: 700.000,00 € Categoría Acertantes Premio 1ª (6 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (5 Aciertos + C) 4 35.830,90 € 3ª (5 Aciertos) 88 814,34 € 4ª (4 Aciertos) 4.709 22,83 € 5ª (3 Aciertos) 86.309 4,00 €