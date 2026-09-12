Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 12 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
Primer premio: 37872 — 60.012 € al décimo
Segundo premio: 31827 — 12.000 € al décimo
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Reintegros: 0, 1, 2
Extracciones de cuatro cifras: 2578 · 3859 · 6377 · 7650
Extracciones de tres cifras: 140 · 142 · 378 · 477 · 561 · 584 · 651 · 763 · 811 · 997
Extracciones de dos cifras: 09 · 19 · 32 · 39 · 54 · 72 · 74 · 98 · 99
La Primitiva
03 · 04 · 22 · 26 · 40 · 44
Complementario: 47
Reintegro: 8
Joker: 4556130
Bonoloto
03 · 04 · 12 · 23 · 37 · 48
Complementario: 07
Reintegro: 8
ONCE
Super 11
02, 09, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 35, 36, 41, 42, 44, 46, 53, 55, 60, 64, 77, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
575 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
58939 — Serie 024 — Reintegros 9
Mi día de la ONCE
18 de junio de 1955 · número de la suerte 06
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.