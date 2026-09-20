La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado el resultado de la nueva edición del sorteo de Lototurf correspondiente al domingo 20 de septiembre de 2026. Los datos difundidos por el operador han sido consignados a continuación para conocimiento público y efectos informativos.

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04, 08, 24, 25, 26, 27 — Caballo ganador: 9 — Reintegro: 1

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio se realiza conforme a las normas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premio se determinan por el número de aciertos en la combinación principal y por la coincidencia con el caballo ganador. El reintegro se asigna cuando el dígito corresponde al número reintegro indicado en el boleto.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Lototurf se juega seleccionando seis números del 1 al 31 y un número adicional del 1 al 12, denominado caballo. El sorteo se celebra los domingos; la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. La combinación ganadora publicada corresponde a los seis números y al caballo indicados más arriba, con el reintegro señalado.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros deberán tramitarse según las condiciones y plazos establecidos por la SE LAE. El plazo para solicitar el cobro de los premios será de 90 días naturales a partir de la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente y en función del umbral exento fijado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del conjunto de juegos que se desarrollan en España. Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos. En Ceuta, como en el resto del territorio, la celebración semanal del sorteo supone que los participantes y puntos de venta locales puedan verificar resultados y gestionar cobros conforme a los procedimientos oficiales.

Verificación oficial

La validación final de los resultados corresponde exclusivamente a la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación se remite al enlace oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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