Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

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El sorteo de Bonoloto ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

Resultado del sorteo Lee tambien: La Primitiva, en directo: sorteo de hoy 19 de septiembre de 2026 — combinación y premios Combinación: 492041241623 Complementario: 32 · Reintegro: 1 Categoría Acertantes Premio 1ª (6 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (5 Aciertos + C) 1 139.415,53 € 3ª (5 Aciertos) 66 1056,18 € 4ª (4 Aciertos) 3.608 28,98 € 5ª (3 Aciertos) 70.649 4,00 €