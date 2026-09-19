Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 19 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
Primer premio: 76112 — 60.000 € al décimo
Segundo premio: 76679 — 12.012 € al décimo
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Reintegros: 2, 5, 6
Extracciones de cuatro cifras: 0050 · 1108 · 2923 · 6421
Extracciones de tres cifras: 127 · 250 · 294 · 318 · 376 · 405 · 611 · 882 · 942 · 983
Extracciones de dos cifras: 03 · 11 · 20 · 21 · 24 · 46 · 67 · 79 · 99
La Primitiva
07 · 10 · 40 · 44 · 45 · 46
Complementario: 19
Reintegro: 4
Joker: 8810028
Bonoloto
16 · 20 · 23 · 24 · 41 · 49
Complementario: 32
Reintegro: 1
ONCE
Super 11
01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 20, 22, 26, 30, 32, 43, 68, 70, 80, 81, 84, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
332 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
17 de abril de 1986 · número de la suerte 11
Sueldazo Fin de Semana
99407 — Serie 035 — Reintegros 7
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.