Se informa del resultado oficial del sorteo de Lototurf correspondiente a la nueva edición celebrada el domingo 11 de octubre de 2026. Los datos proceden de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se publican tras el escrutinio facilitado por el organismo responsable del sorteo. Se recuerda a la ciudadanía de Ceuta que los resguardos deben ser comprobados frente a la lista oficial antes de cualquier gestión administrativa.

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Se ofrece a continuación la combinación ganadora difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la jornada indicada.

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Combinación ganadora

01, 02, 03, 22, 23, 24

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Caballo ganador: 5

Reintegro: 1

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

Se indica que los premios se asignan atendiendo a las categorías de acierto establecidas por la normativa de SELAE. Se conceden premios por la coincidencia de la combinación principal y por combinaciones que incluyan el caballo y el reintegro, según las reglas oficiales del sorteo. La distribución y cuantía de las categorías se rigen por los criterios publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 31 y de un número denominado «caballo» entre el 1 y el 12. El sorteo de Lototurf se celebra todos los domingos. El precio de la apuesta sencilla es de 1 euro. Se recuerda que las modalidades y variantes concretas figuran en el boleto oficial y en las bases publicadas por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán cobrarse en los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales conforme a la normativa vigente cuando el importe supere el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. En Ceuta, los adjudicatarios deberán tramitar el cobro a través de los puntos de venta autorizados o las oficinas indicadas por SELAE, ajustándose a la normativa fiscal aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos. El sorteo de Lototurf se celebra con periodicidad semanal los domingos, según el calendario oficial.

Verificación oficial

La comprobación definitiva debe realizarse frente a la información publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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