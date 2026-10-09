El conjunto malagueño, único equipo de la categoría que todavía no ha logrado la victoria tras las primeras siete jornadas, recibe a un cuadro perico con Manolo González cuestionado en un escenario donde los catalanes han cosechado seis triunfos en sus últimas siete visitas.

Málaga y Espanyol se ven las caras este viernes en el estadio de La Rosaleda en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports. La cita llega inmediatamente después del parón de selecciones y sitúa sobre el césped a dos conjuntos sumidos en una situación de necesidad deportiva. La escuadra blanquiazul afronta el choque con la urgencia de reaccionar en la tabla clasificatoria, al ser el único equipo de toda la máxima categoría que no conoce la victoria transcurridos los primeros siete compromisos del campeonato. Por su parte, la formación barcelonesa llega al feudo andaluz en medio de las dudas que rodean la figura de su entrenador, Manolo González, pero fortalecida por los precedentes históricos recientes en un terreno de juego que le resulta especialmente propicio.

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El Málaga busca romper su sequía para salir de la zona de descenso

La trayectoria del Málaga en el presente curso viene marcada por la falta de triunfos, una dinámica que ha relegado al equipo a los puestos de descenso. Para empezar a revertir esta dinámica y escalar posiciones en la clasificación, el grupo malagueño necesita vencer sus propias urgencias y poner fin a una doble racha negativa en La Rosaleda.

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Además de estrenar su casillero de victorias en la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports, el Málaga precisa doblegar a un adversario que ha convertido el estadio malacitano en uno de sus feudos más productivos en los últimos tiempos. La escuadra visitante ha salido victoriosa en seis de sus últimas siete apariciones en la Costa del Sol, un registro que obliga al bloque local a ofrecer su mejor versión si desea sumar los tres puntos ante su afición.

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El Espanyol apecha con la presión en un feudo favorable

En el bando visitante, el Espanyol encarará el duelo con la premisa de disipar los interrogantes que pesan sobre Manolo González. A pesar del contexto de presión que rodea al técnico perico, los antecedentes directos entre ambas entidades respaldan las opciones del cuadro catalán en la octava jornada del calendario liguero.

El último antecedente oficial disputado entre Málaga y Espanyol en el estadio de La Rosaleda se remonta a la temporada 2020-21, durante el paso de ambos contendientes por la Segunda División. En aquel enfrentamiento, el equipo blanquiazul se impuso con rotundidad por un marcador final de 0-3. Los goles del triunfo perico en territorio andaluz llevaron la firma de Embarba, que anotó en dos ocasiones, y de Raúl de Tomás.

Horario y retransmisión televisiva del Málaga – Espanyol

El choque entre el Málaga y el Espanyol correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports se disputará este viernes, 9 de octubre de 2026, a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Los aficionados que deseen seguir en directo la retransmisión televisiva del encuentro podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN LaLiga, canal encargado de la emisión del partido en directo para el territorio nacional.