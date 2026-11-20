El Manchester City – Napoli se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: Manchester City – Napoli

Manchester City – Napoli Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Etihad Stadium (Manchester)

El Etihad Stadium acogerá el partido entre el Manchester City y el Napoli, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League. El Manchester City, actualmente en 7ª posición con 9 puntos tras 4 partidos, ha anotado 12 goles y ha recibido 7. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y ha sufrido 1 derrota. Por su parte, el Napoli ocupa el 27º lugar con 3 puntos, habiendo marcado 6 goles y encajado 11 en el mismo número de partidos. En sus recientes 4 partidos, el Napoli ha conseguido 1 victoria y ha cosechado 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Manchester City: 7º con 9 puntos en 4 partidos (12 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V)

Napoli: 27º con 3 puntos en 4 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-D)

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