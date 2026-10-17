El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el domingo 18 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 08:59 y a las 21:04, y dos bajamares, a las 01:42 y a las 14:10.

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Pleamar y bajamar en Ceuta el domingo 18 de octubre

Hora Marea Altura 01:42 Bajamar 0,51 m 08:59 Pleamar 0,85 m 14:10 Bajamar 0,69 m 21:04 Pleamar 0,83 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

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