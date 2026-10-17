El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el domingo 18 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 08:59 y a las 21:04, y dos bajamares, a las 01:42 y a las 14:10.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el domingo 18 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|01:42
|Bajamar
|0,51 m
|08:59
|Pleamar
|0,85 m
|14:10
|Bajamar
|0,69 m
|21:04
|Pleamar
|0,83 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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