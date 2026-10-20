La ‘influencer’ compartió con sus compañeras del equipo azul durante la prueba de exteriores cómo perdió una oportunidad laboral tras ser calificada como «exuberante» por los responsables extranjeros de la marca

La creadora de contenido Marina Rivers ha revelado en MasterChef Celebrity Legends los detalles de la cancelación de un proyecto profesional de ámbito internacional en el que estaba involucrada. Durante el desarrollo de la prueba de exteriores del programa, la participante explicó a las integrantes de su equipo cómo una oferta de trabajo ya encauzada se detuvo tras la valoración emitida por los ejecutivos extranjeros de la marca. Según expuso la propia ‘influencer’, el motivo alegado por los responsables internacionales estuvo vinculado al término «exuberante», una palabra que la concursante interpretó como una descalificación hacia su imagen pública dentro del proceso de selección.

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El origen del rechazo profesional en una campaña publicitaria internacional

El relato de la concursante se produjo en el marco de la prueba de exteriores, momento en el que Marina Rivers abordó la conversación con sus compañeras del equipo azul mediante una afirmación inicial sobre su trayectoria laboral. «Me rechazaron en un trabajo por guarra», trasladó la participante a sus compañeras para captar su atención ante las dudas que generó dicha declaración. De inmediato, la propia ‘influencer’ puntualizó sus palabras iniciales para precisar la expresión exacta empleada en la comunicación profesional, aclarando: «Me llamaron exuberante».

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A continuación, Marina Rivers detalló cómo se habían desarrollado las gestiones previas con la compañía antes de que se revocara la propuesta. Según su testimonio, el equipo directivo de la marca en España había aceptado su perfil de manera favorable para llevar a cabo la colaboración publicitaria. «Era una campaña internacional y entonces el equipo de España me compró, superfeliz y tal», señaló la concursante al recordar la satisfacción inicial con la que se plantearon las negociaciones en el ámbito local.

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– Me rechazaron en un trabajo por "guarra"

– Pero cómo va a ser, si hueles bien todos los días



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La respuesta de los ejecutivos extranjeros y la interpretación del término

Las complicaciones en la contratación surgieron en el momento en que los responsables internacionales de la firma revisaron el perfil de la joven española. Tras examinar su candidatura, el trato comercial que se encontraba avanzado dejó de progresar. La ‘influencer’ recordó la respuesta por escrito enviada en inglés por parte del equipo extranjero al evaluar su imagen: «She looks so exuberant for us».

Para Marina Rivers, el significado real de aquella valoración escrita en inglés escondía una connotación negativa que desglosó ante sus compañeras de equipo en el programa de Televisión Española. La participante sostuvo que el término utilizado funcionaba como un insulto encubierto tras la apariencia de un cumplido formal, concluyendo sobre la valoración recibida por los ejecutivos internacionales: «Me estaban llamando guarra».