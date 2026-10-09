Fatima Hamed Hossain del MDyC Ceuta ha cuestionado el elevado precio de los carburantes en la ciudad.

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La representante del partido se ha preguntado sobre el estado de las negociaciones de la consejera de Hacienda con las gasolineras de bajo coste.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.