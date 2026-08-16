El hígado y los riñones eliminan residuos y metabolitos; los zumos y dietas “detox” no aportan pruebas sólidas de una limpieza corporal superior a la de una dieta equilibrada.

1) “Los productos detox” limpian el cuerpo

El cuerpo ya cuenta con sistemas de eliminación eficaces: hígado, riñones y vías biliares procesan y expulsan sustancias que no necesita. Las promociones comerciales de planes detox prometen resultados rápidos, pero no existe evidencia robusta que los sitúe por encima de patrones alimentarios balanceados.

Además, muchos programas detox restringen calorías y nutrientes de modo exagerado, lo que puede provocar mareos, fatiga y favorecer el efecto rebote al abandonar la pauta. En personas con condiciones médicas concretas, cualquier cambio drástico en la ingesta debe hacerse bajo supervisión profesional.

2) “Los carbohidratos engordan siempre”

No es útil enfocar los carbohidratos como “enemigos”: su efecto sobre el peso depende del conjunto de la dieta, del balance energético y de la calidad de los alimentos.

Existen diferencias claras entre tipos de carbohidratos:

Carbohidratos integrales y con fibra : suelen aumentar la saciedad y ayudar a regular el apetito.

: suelen aumentar la saciedad y ayudar a regular el apetito. Carbohidratos refinados y ultraprocesados: tienen menos fibra y pueden facilitar un consumo excesivo por su alta palatabilidad.

Eliminar todos los carbohidratos rara vez es necesario; conviene elegir fuentes ricas en fibra y mantener proporciones sostenibles dentro del patrón alimentario.

3) “Si es sin gluten, es automáticamente más sano”

El gluten solo presenta problema en personas con celiaquía u otras condiciones médicas diagnosticadas. Para quienes no tienen estas patologías, su supresión no garantiza beneficios.

Algunos productos “sin gluten” compensan la textura y el sabor con más grasa, azúcar o harinas refinadas. Lo relevante es la composición del alimento, no solo la ausencia de gluten.

4) “Las grasas son malas” (mito de “todo o nada”)

No todas las grasas tienen el mismo efecto en el organismo. Hay grasas necesarias y otras que conviene limitar según su relación con enfermedades cardiometabólicas.

Qué suele marcar la diferencia

Grasas insaturadas (aceite de oliva, frutos secos, algunos pescados): forman parte de patrones saludables.

(aceite de oliva, frutos secos, algunos pescados): forman parte de patrones saludables. Grasas trans : deben evitarse en la medida de lo posible por su vínculo con riesgo cardiovascular.

: deben evitarse en la medida de lo posible por su vínculo con riesgo cardiovascular. Exceso de grasas saturadas: su impacto depende de la cantidad y del contexto dietético general.

En lugar de demonizar las grasas, conviene valorar el tipo de grasa y su presencia habitual en la dieta.

5) “Hay alimentos ‘quema-grasa’ que hacen magia”

No existe una lista de alimentos que, por sí sola, provoque una pérdida de grasa significativa y sostenida. La reducción de grasa corporal depende fundamentalmente de un balance energético mantenido y de hábitos diarios: alimentación, actividad física y descanso.

Algunos alimentos pueden favorecer la adherencia a un patrón más sano porque aportan fibra o saciedad, pero no reemplazan las medidas básicas para perder peso.

6) “Tanto da comer de todo: las calorías lo explican todo”

Las calorías cuentan, pero no resumen la totalidad de la respuesta metabólica. Dos dietas con la misma energía pueden diferir en calidad y efectos sobre la salud.

Fibra y consumo de vegetales, legumbres y cereales integrales.

y consumo de vegetales, legumbres y cereales integrales. Calidad de las proteínas y distribución de las comidas.

y distribución de las comidas. Tipo de carbohidratos y densidad nutricional.

y densidad nutricional. Grasas predominantes y nivel de ultraprocesados.

Los estudios sobre salud cardiometabólica suelen asociar mejores resultados a patrones alimentarios completos más que a contar exclusivamente calorías.

Entonces, ¿cómo aplicar la ciencia sin complicarse?

Un enfoque práctico y sencillo consiste en priorizar alimentos mínimamente procesados como base de las comidas.

Incluir variedad : verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y proteínas de calidad.

: verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y proteínas de calidad. Limitar la frecuencia de ultraprocesados y bebidas azucaradas.

y bebidas azucaradas. Atender señales de hambre y saciedad y evitar el picoteo impulsivo.

En Ceuta, recursos locales como el Mercado Central y las pescaderías de la ciudad facilitan el acceso a pescado fresco y hortalizas que ayudan a construir patrones inspirados en la dieta mediterránea; los profesionales sanitarios municipales ofrecen orientación para quienes necesiten ajustes personalizados.

Desmontar mitos no es desconfiar de la comida, sino rechazar atajos. Comer mejor suele ser menos espectacular y más constante: la mejora está en el conjunto, no en la promesa de un solo alimento.