El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso rechaza cualquier vínculo con las campañas de desinformación sobre el enjambre migratorio y reprocha al presidente del Gobierno español acudir a los medios antes que a los canales diplomáticos.

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MADRID / MOSCÚ — El Gobierno de Rusia ha reaccionado con dureza a las acusaciones formuladas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la presunta implicación de Moscú en las campañas de desinformación que avivaron la reciente crisis migratoria en Ceuta. Desde la capital rusa, la Portavocía del Ministerio de Asuntos Exteriores ha exigido a Madrid la presentación de pruebas verificables y ha criticado abiertamente la gestión pública realizada por el Ejecutivo español.

Rechazo a las acusaciones de Moncloa

El malestar diplomático surge tras las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista radiofónica, en la que exoneró a Marruecos de cualquier responsabilidad en el episodio y apuntó a redes de injerencia vinculadas a Rusia, Israel y la «internacional ultraderechista» por difundir bulos para desestabilizar la frontera sur europea.

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Tanto el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, como la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, han negado tajantemente cualquier participación del país en los hechos. Desde el Ejecutivo ruso sostienen que las afirmaciones de Sánchez carecen de fundamentación sólida y no responden a la realidad.

Críticas a la vía diplomática empleada

El Ministerio de Exteriores ruso ha criticado que España no haya hecho uso de las vías institucionales y diplomáticas habituales —como la Embajada en Madrid, la legación en Moscú o los mecanismos multilaterales de la ONU— antes de realizar acusaciones públicas.

«Madrid no hizo nada de esto y enseguida corrió a los micrófonos para hacer declaraciones sin materiales que las apoyen», señalaron fuentes del Ministerio de Exteriores ruso a través de la agencia RIA Nóvosti, condicionando cualquier diálogo institucional formal a la aportación de datos concretos y contrastables.

Escenario diplomático tenso

Las declaraciones de la Portavocía rusa se suman al malestar expresado por otros actores internacionales mencionados por el presidente del Gobierno, en un contexto diplomático tenso mientras el Ejecutivo español remite a informes internos de inteligencia y a alertas de la Comisión Europea sobre focos de desinformación en redes sociales.