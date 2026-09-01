El colectivo de ciberactivistas afirma que las declaraciones del presidente sobre las campañas de desinformación en Ceuta confirman sus sospechas y advierte a Francia y Alemania sobre la influencia de potencias extranjeras.

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MADRID — La polémica diplomática en torno a las recientes acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la crisis migratoria de Ceuta ha sumado un nuevo e imprevisto respaldo. La red global de ciberactivistas Anonymous, a través de su cuenta de referencia @YourAnonCentral , ha apoyado públicamente la tesis del Ejecutivo español, que señala a redes vinculadas a Rusia, Israel y la extrema derecha internacional como responsables de azuzar campañas de desinformación en la frontera sur.

Advertencia a las potencias europeas

En su comunicado difundido en redes sociales, el grupo sostiene que la postura adoptada por el presidente español coincide con las alertas que el propio colectivo lleva tiempo señalando. Además, aprovecharon la coyuntura para lanzar un duro mensaje dirigido directamente al resto de socios de la Unión Europea:

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«Si más líderes europeos hablaran la verdad como Sánchez, entonces tal vez Francia y Alemania no estarían a punto de ser entregadas a manos rusas / sionistas», publicó el perfil de la organización.

Tensión diplomática y matices de Bruselas

El mensaje de Anonymous irrumpe en un escenario internacional cada vez más convulso. Tras las palabras del líder del Ejecutivo, tanto Moscú como Tel Aviv negaron rotundamente cualquier implicación en los acontecimientos de Ceuta. Desde la capital rusa, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, tildó las palabras de Sánchez de irresponsables y exigió la presentación de pruebas formales por vía diplomática.

Por su parte, la Comisión Europea ofreció una respuesta con matices: si bien confirmó la existencia de un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que detectó campañas de desinformación de origen ruso tras la entrada de migrantes, precisó que estas se identificaron a posteriori y no respaldó de forma pública las acusaciones dirigidas hacia Israel.