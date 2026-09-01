La presidenta madrileña arremete contra la Delegación a través de las redes sociales tras la polémica por el cauce legal de la concentración en Cibeles.

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La tensión política en torno a las movilizaciones de apoyo a Ceuta se eleva. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado la confrontación institucional al publicar un tajante mensaje en la red social X dirigido al delegado del Gobierno en Madrid: «No tiene narices a enviarnos a los antidisturbios».

El choque se produce a raíz del intercambio administrativo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno por la convocatoria en la plaza de Cibeles. La Delegación fundamentó su resolución en un defecto de forma, al precisar que el Consistorio tramitó la petición invocando el derecho de reunión —figura legal reservada a particulares, partidos, sindicatos u organizaciones, pero no a administraciones públicas—.

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A pesar del enconamiento verbal, la situación respecto a la celebración del acto se concreta en los siguientes puntos: