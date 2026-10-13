El padre del exjefe del Ejecutivo ha fallecido en León, donde desarrolló una destacada trayectoria en el ámbito político y jurídico. Hijo de un capitán represaliado durante la Guerra Civil, su figura marcó el pensamiento familiar.

Juan Rodríguez García-Lozano, jurista de formación y padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido a los 100 años de edad en León. La ciudad donde estuvo afincado despide hoy a una figura clave y ampliamente reconocida dentro del ámbito político y jurídico local, cuyos allegados y entorno cercano recuerdan con afecto y cariño.

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El expresidente Rodríguez Zapatero mantenía una relación muy estrecha con su progenitor, a quien siempre profesó una profunda admiración. Ambos habían compartido juntos el periodo estival previo a su fallecimiento. Rodríguez García-Lozano era viudo tras el deceso en el año 2000 de su esposa, Purificación Zapatero, madre del antiguo líder socialista.

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Una trayectoria marcada por la memoria familiar y el legado de la represión franquista

La vida de Juan Rodríguez García-Lozano estuvo profundamente condicionada por los acontecimientos históricos del siglo XX en España. Quedó huérfano de padre a los nueve años de edad tras el fusilamiento en 1936 de su progenitor, el capitán de Infantería Juan Rodríguez Lozano, ejecutado por el bando franquista debido a su lealtad a la II República.

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Antes de ser ejecutado, el capitán dejó redactado un testamento militar con un mensaje explícito de llamamiento a la paz. Aquellas palabras arraigaron con fuerza en el núcleo familiar y se transmitieron de generación en generación. A lo largo de su trayectoria política, José Luis Rodríguez Zapatero aludió en diversas ocasiones a la memoria de su abuelo y a las consecuencias derivadas de la represión franquista como elementos de referencia en su acervo personal.

El fallecimiento coincide con la investigación judicial por el ‘caso Plus Ultra’

El deceso de Juan Rodríguez García-Lozano se produce en un momento de especial relevancia mediática y judicial para el expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama, en el marco del denominado ‘caso Plus Ultra’.

En dicha causa, el magistrado atribuye a Rodríguez Zapatero un papel de presunto liderazgo dentro de una red dedicada al tráfico de influencias. La investigación se centra en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo a la aerolínea durante la pandemia, presuntamente a cambio de una comisión del 1%.

En paralelo, las pesquisas judiciales incluyen una pieza vinculada al hallazgo de una colección de joyas valorada en 1,3 millones de euros, encontrada en una caja fuerte situada en su despacho de la sede socialista de la calle Ferraz, por la cual el juez le investiga por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Al respecto, el expresidente declaró en sede judicial que dicha colección de joyas fue entregada en la vivienda familiar del Palacio de la Moncloa con motivo de la visita oficial que realizó a Madrid el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007.