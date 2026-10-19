CEUTA — Una nueva jornada de altercados e incendios nocturnos se ha saldado con cuatro vehículos completamente calcinados en distintos puntos de la ciudad autónoma, movilizando de urgencia a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

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Puntos clave de la intervención:

Zonas afectadas: Los daños se concentraron principalmente en dos puntos de la ciudad; tres de los turismos ardieron de manera consecutiva en las inmediaciones del colegio Severo Ochoa , mientras que el cuarto vehículo fue localizado calcinado en la barriada del Príncipe .

Los daños se concentraron principalmente en dos puntos de la ciudad; , mientras que el . Actuación de los bomberos: La rápida sucesión de los avisos puso nuevamente a prueba la capacidad de respuesta del SEIS, cuyos efectivos tuvieron que intervenir de forma continuada para sofocar las llamas.

La rápida sucesión de los avisos puso nuevamente a prueba la capacidad de respuesta del SEIS, cuyos efectivos tuvieron que intervenir de forma continuada para sofocar las llamas. Control de riesgos: La principal prioridad de los equipos de emergencia fue evitar que el fuego se propagara a otros automóviles estacionados en las inmediaciones o causara daños mayores en instalaciones cercanas.

Investigación en curso

Las autoridades policiales han abierto diligencias para esclarecer el origen de estos incendios y determinar si responden a actos vandálicos intencionados, una problemática que vuelve a generar preocupación entre los vecinos de las zonas afectadas.