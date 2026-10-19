El concursante cruzó el puente de las emociones en el programa de televisión, donde confesó que mantuvieron encuentros íntimos la semana previa a que la colaboradora entrase al ‘reality’ e hizo un repaso exhaustivo del deterioro de su matrimonio

El concurso de televisión ‘Supervivientes All Stars’ ha sido el escenario en el que Omar Sánchez ha desvelado un secreto hasta ahora desconocido sobre su vínculo sentimental con Anabel Pantoja. Durante su intervención en la dinámica del puente de las emociones, el participante rememoró el origen de su historia de amor, el posterior deterioro de su matrimonio y la ruptura definitiva. Asimismo, el concursante confesó en exclusiva que ambos pasaron juntos y mantuvieron relaciones íntimas la semana anterior a que ella iniciara su participación en su correspondiente edición de ‘Supervivientes’, un hecho que le hizo albergar esperanzas de reconciliación hasta que la colaboradora inició una relación en el concurso con Yulen Pereira.

Lee tambien: El gran misterio de Iker Jiménez es revelado por Josep Pedrerol: «He preguntado por ti a ChatGPT»

El origen de la relación, la boda y los motivos del deterioro matrimonial

Durante su recorrido por el puente, Omar Sánchez recordó el inicio de su noviazgo con Anabel Pantoja, indicando que se conocieron en una discoteca y continuaron su contacto a través de las redes sociales hasta enamorarse. Según relató, la intención de la pareja era formar una familia, motivo por el cual ella fijó su residencia en Canarias. No obstante, el concursante señaló su propia experiencia previa en ‘Supervivientes’ como el punto de inflexión en el que la relación comenzó a resquebrajarse debido a discusiones recurrentes. En sus palabras, ella priorizaba a su familia biológica por encima del proyecto familiar que pretendían construir de forma conjunta, lo que derivó en un descuido de la pareja.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ante esta situación, Omar planteó la posibilidad de cancelar la boda. Sin embargo, Anabel Pantoja decidió seguir adelante con el enlace, una determinación que el participante atribuye al temor al impacto mediático y al «qué dirán». El enlace matrimonial estuvo marcado por la pérdida previa de la abuela de la colaboradora y por desavenencias familiares, contando únicamente con el respaldo presencial de Asraf Beno e Isa Pantoja. Omar Sánchez afirmó que en aquel contexto asumía las decisiones impuestas por su pareja, sintiendo que no tenía capacidad de opinión en la dinámica de la relación.

La ruptura definitiva, la confesión del secreto y la situación actual

Tras la celebración de la boda, la crisis matrimonial se agudizó. Omar Sánchez declaró que Anabel Pantoja decidió romper el matrimonio al no estar enamorada, asegurando que ella nunca pidió perdón por el daño causado tanto a su persona como a su entorno familiar. El participante manifestó que la separación le afectó gravemente a nivel personal y en sus relaciones posteriores, obligándole a permanecer en su domicilio durante un periodo prolongado debido al malestar padecido.

En ese punto de su intervención, Omar reveló el secreto que había guardado hasta la fecha: la semana previa a que Anabel Pantoja entrara a concursar en ‘Supervivientes’, ambos la pasaron juntos como si continuaran siendo pareja, manteniendo conversaciones para solucionar sus problemas y teniendo encuentros íntimos. Esta circunstancia le llevó a mantener la expectativa de una reconciliación posterior. Sin embargo, al observar en televisión el inicio de la relación de la colaboradora con Yulen Pereira, sintió que sus esperanzas se rompían al considerar que se había jugado con sus sentimientos. Respecto al momento presente, Sánchez explicó que mantienen una relación correcta, alegando que se alegra del camino tomado por ella, mientras afronta su etapa actual en el programa con tranquilidad, con la meta de rehacer su vida, enamorarse y cumplir su deseo de ser padre.