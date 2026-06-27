La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha comunicado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos celebrados el sábado 27 de junio de 2026. Los datos se han facilitado por la propia entidad promotora del juego y se reproducen a continuación con carácter informativo.

Los resultados han sido publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y pueden ser verificados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El presente resumen recoge exclusivamente las combinaciones difundidas por la entidad.

Super 11: 06, 09, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 34, 35, 43, 48, 52, 60, 62, 65, 76, 78, 82, 83 · Premio Último sorteo del día (12:00)

Triplex de la ONCE: 641 · Premio Último sorteo del día (12:00)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio de los sorteos de la ONCE ha sido informado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premio y la asignación se encuentran establecidas por la normativa interna de la entidad y por las bases del juego publicadas por la ONCE. Los premios deben ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de cobro es de tres meses desde la fecha del sorteo, equivalente a 90 días naturales.

Super 11

La combinación ganadora del Super 11 publicada para el sorteo del sábado 27 de junio de 2026 se recoge arriba. Se recuerda que la verificación de billetes y el cobro de premios se podrá efectuar en los puntos de venta autorizados y en la sede electrónica indicada por la ONCE dentro del plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

El número ganador del Triplex de la ONCE correspondiente al último sorteo del día (12:00) es el 641 y se ha consignado en la relación oficial. La comprobación y el cobro se realizará conforme a los procedimientos habilitados por la ONCE y sujetos al mismo plazo de tres meses (90 días naturales).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica y las modalidades de apuesta de los productos de la ONCE están reguladas por sus bases de juego. El coste de cada apuesta y las variantes disponibles son los que figuran en la normativa y en los canales oficiales de venta, sin que en este comunicado se introduzcan modificaciones ni importes adicionales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios serán cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la ONCE y la normativa fiscal vigente. Se recuerda que el plazo de cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las cantidades sujetas a retención y el tratamiento fiscal se aplicarán según la normativa tributaria; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria, cuyo cumplimiento será verificado en el momento del pago.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos se gestionan por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad distinta de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que administra otros juegos oficiales. La periodicidad de los sorteos y las condiciones se encuentran publicadas por la ONCE.

Verificación oficial

Las combinaciones y datos oficiales deben ser consultados en la fuente primaria. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Fuente oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)