El ministro de Transportes ha sido uno de los primeros integrantes del Ejecutivo en reaccionar públicamente al anuncio de la convocatoria de comicios generales. A través de un mensaje difundido en la red social X, el dirigente contrapone el modelo de protección del derecho residencial frente a la actuación de los fondos de inversión.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado de forma inmediata tras conocerse la decisión del Ejecutivo de convocar elecciones generales. La reacción del titular de la cartera estatal se ha producido instantes después de confirmarse la disolución de las Cortes y la llamada a las urnas, situando de forma directa la problemática del mercado inmobiliario en el centro del debate político y de la contienda electoral que ahora se inicia.

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A través de una publicación difundida en la red social X, Óscar Puente ha sintetizado la posición que adoptará la formación en el inicio de este periodo preelectoral. En un mensaje de brevedad y contundencia discursiva, el ministro ha fijado los términos del debate ciudadano expresando: «Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva».

El debate inmobiliario como eje central de la convocatoria electoral

El posicionamiento hecho público por Óscar Puente encuadra la convocatoria de los comicios en la controversia suscitada en torno a las políticas públicas del sector residencial. Con la fórmula empleada en redes sociales, el responsable de Transportes busca confrontar dos opciones contrapuestas sobre la gestión de la propiedad inmobiliaria en España: por un lado, la orientación dirigida a garantizar el acceso a la vivienda y, por otro, la dinámica asociada a los fondos de inversión y grandes tenedores, a los que alude explícitamente bajo el término «buitre».

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Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 5, 2026

La manifestación del ministro trasciende a la propia convocatoria de las urnas y anticipa la línea argumental sobre la que pivotarán los discursos en las próximas semanas. La reacción de Puente evidencia la determinación del Ejecutivo de situar el derecho residencial como la piedra angular del proceso político, trasladando al electorado la responsabilidad de decidir el rumbo de las medidas gubernamentales en materia de vivienda.

Primeras reacciones gubernamentales ante el nuevo escenario político

La rápida intervención de Óscar Puente le convierte en uno de los primeros miembros del Gabinete en valorar públicamente la resolución adoptada por la presidencia del Gobierno. Su mensaje en redes sociales marca el inicio de la estrategia de comunicación institucional tras confirmarse el fin anticipado de la legislatura y la apertura del calendario formal que conducirá a la votación.

Con esta declaración, la dirección política del Gobierno busca fijar el terreno de juego ideológico ante la ciudadanía. La contraposición planteada por el ministro de Transportes condensa la dicotomía con la que la formación afrontará la campaña, apelando de forma directa a la sensibilización social en torno al mercado de la vivienda y la actuación de los agentes inversores en el parque residencial nacional.