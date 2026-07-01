MADRID. – España ha activado su principal mecanismo de respuesta humanitaria. Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha despegado este miércoles con destino a Valencia (Venezuela). El objetivo de la misión es instalar un hospital de campaña móvil para paliar la emergencia sanitaria y dar soporte al sistema de salud venezolano ante el fuerte incremento de las necesidades asistenciales en el país.

El contingente está liderado por el equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Según explicó antes de embarcar el director de la Aecid, Antón Leis, los profesionales se desplegarán «sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas y con pérdidas de casa».

Capacidad quirúrgica, ginecológica y psicológica

El hospital de campaña móvil operará con capacidad para atender a 100 pacientes diarios. Aunque el foco principal estará en la atención primaria de emergencia, el dispositivo cuenta con recursos avanzados para cubrir diversas especialidades médicas:

Cirugía y Traumatología: El equipo incorpora a dos cirujanos y refuerzo traumatológico para intervenciones de urgencia.

El equipo incorpora a dos cirujanos y refuerzo traumatológico para intervenciones de urgencia. Ginecología y Obstetricia: Se ofrecerá asistencia integral a embarazos y partos. Como antecedente, la organización recordó que durante el despliegue del año pasado tras el paso de un huracán en Jamaica nacieron 12 bebés bajo sus instalaciones.

Se ofrecerá asistencia integral a embarazos y partos. Como antecedente, la organización recordó que durante el despliegue del año pasado tras el paso de un huracán en Jamaica nacieron 12 bebés bajo sus instalaciones. Salud Mental: Se mantendrá un servicio activo de atención psicológica para los afectados.

En la aeronave viajan un total de 44 cooperantes públicos, a los que se suman otros 20 miembros de diversas organizaciones no gubernamentales, como Médicos del Mundo, conformando lo que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha definido como un «equipo pluridisciplinar».

Despedida institucional a pie de pista

El contingente fue despedido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la reina Letizia y por el ministro Albares. Durante el encuentro con los voluntarios, la reina puso en valor el esfuerzo de los profesionales ante «la dureza y las dificultades esperables» de la misión.

«Esto demuestra la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. Tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal; lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño», destacó doña Letizia.

Por su parte, el ministro de Exteriores recordó la versatilidad de este hospital de campaña —que ya demostró su eficacia en catástrofes como el terremoto de Turquía— y adelantó una medida económica complementaria: España realizará una nueva contribución de 300.000 euros destinada específicamente al envío de material de refugio para las familias venezolanas que han perdido sus hogares.