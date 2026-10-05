El presidente del Gobierno repasa las crisis sufridas durante su mandato y señala directamente a la labor de los grupos parlamentarios de la oposición. En su balance, el jefe del Ejecutivo ha calificado la dinámica del Congreso de los Diputados como especialmente «bronca» y ha tildado a sus adversarios políticos como los más duros del periodo democrático.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una severa valoración sobre el clima político y la relación con las fuerzas de la oposición a lo largo de los últimos tiempos. Durante sus reflexiones, el jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en las dificultades encontradas en el ámbito parlamentario, señalando en pasado las diversas crisis que ha tenido que afrontar su Gabinete a lo largo de este periodo de gestión.

En su balance, el mandatario nacional se ha mostrado especialmente crítico con la actitud mantenida por los partidos que se oponen a su labor de gobierno. Sánchez ha argumentado que el Ejecutivo central ha tenido que desarrollar sus iniciativas institucionales y legislativas en un contexto de elevada tensión política, asegurando que «hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco».

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Directas críticas a los grupos de la oposición parlamentaria

El reproche del jefe del Ejecutivo no se ha limitado al ambiente vivido en las Cámaras parlamentarias, sino que se ha dirigido directamente hacia la labor desarrollada por sus rivales políticos. En este sentido, Pedro Sánchez ha cargado duramente contra los partidos parlamentarios contrarios a su gestión, a los que ha calificado sin ambages como la «peor oposición de la historia de la democracia».

A lo largo de su intervención, el presidente del Gobierno ha enmarcado su acción al frente del Consejo de Ministros como una constante superación de obstáculos, argumentando que «hemos tenido que combatir con la peor oposición» desde el restablecimiento de las libertades y el orden constitucional en España.

Un balance marcado por las complejas dinámicas en el Congreso

Con estas declaraciones, el líder del Ejecutivo vuelve a situar en el centro del debate público la brecha que separa al Gobierno de las formaciones opositoras en el Parlamento. La alusión a un Congreso caracterizado por la crispación refleja las dificultades de entendimiento que han marcado la actividad legislativa ordinaria y el desarrollo de los debates institucionales.

La dureza de sus afirmaciones pone de manifiesto la distancia existente entre los bloques políticos, al tiempo que el presidente insiste en señalar la actitud de la oposición como uno de los condicionantes principales de la dinámica institucional vivida en el país.