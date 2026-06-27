El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención de este sábado en el Comité Federal del PSOE para reivindicar el legado de sus años en la Moncloa y marcar una distancia absoluta con el Partido Popular, especialmente en lo relativo a los casos de corrupción que salpican a la formación socialista.

Sánchez ha mostrado empatía con el desencanto ciudadano, asegurando comprender el impacto que estos escándalos tienen en la opinión pública. Sin embargo, ha pedido no caer en generalizaciones que equiparen a todas las fuerzas políticas.

Reivindicación de la gestión frente a la corrupción

Durante su discurso ante los dirigentes socialistas, el jefe del Ejecutivo se ha referido de forma directa a la situación actual y al desgaste que provocan los casos de corrupción. El líder del PSOE ha asegurado hacerse cargo del malestar social, pero ha rechazado de plano el discurso del «todos son iguales».

«Puedo entender el enfado de la corrupción, me hago cargo. Pasar 30 minutos frente al televisor te hace pensar que todos somos iguales, pero no es cierto».

De este modo, Sánchez ha instado a la dirección de su partido a combatir el relato de la crispación y el desánimo, defendiendo que la respuesta y la naturaleza de las siglas socialistas difieren por completo de las de sus adversarios políticos.

El contraste de modelos: construir frente a derogar

El núcleo de la intervención del presidente se ha centrado en confrontar el proyecto del PSOE con la etapa de gobierno de los populares. Sánchez ha recordado que el esfuerzo del Ejecutivo se ha enfocado en revertir políticas previas y asentar nuevos derechos económicos y sociales.