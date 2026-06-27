La heroica clasificación de España como primera de grupo tras el accidentado encuentro frente a Uruguay ha dejado un peaje físico altísimo en la expedición nacional. El vestuario celebra el liderato que evita el cruce con Argentina, pero la preocupación es máxima en el cuerpo técnico debido al estado de sus extremos, especialmente de Yeremy Pino y Nico Williams.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, no ocultó la gravedad de la situación al término del encuentro disputado en Guadalajara. El técnico riojano confirmó que el panorama es sumamente complicado, dibujando un escenario difícil de cara a los octavos de final.

El calvario de Nico Williams y la peor previsión para Yeremy

La peor parte se la ha llevado Yeremy Pino, de quien el propio seleccionador avanzó que «seguramente tenga rota la clavícula». El jugador canario abandonó el estadio Akron con un aparatoso cabestrillo en su hombro izquierdo y, salvo milagro en las pruebas médicas, se despedirá de lo que resta de Copa del Mundo.

Sin embargo, el caso que mantiene en vilo a la delegación es el de Nico Williams. El extremo del Athletic Club se retiró visiblemente renqueante y cruzó la zona mixta cojeando, con un semblante de extrema seriedad. El futbolista arrastra una temporada muy castigada en el aspecto físico, habiendo acumulado más de cien días de baja por problemas en la ingle, pubalgia e isquiotibiales. Las alarmas están encendidas a la espera de las resonancias magnéticas definitivas que se le realizarán este domingo en Chattanooga.

De la Fuente, bajo mínimos en los extremos

La plaga de lesiones deja la pizarra de la selección en una situación límite para el partido de dieciseisavos del próximo 2 de julio, donde España se medirá a Argelia o Austria. Con Yeremy casi descartado y Nico Williams en seria duda, la situación en los carriles es crítica. Víctor Muñoz continúa entrenando al margen y sin el alta competitiva, lo que deja a Lamine Yamal como el único extremo puro disponible en la convocatoria de 26, y este tampoco se encuentra al cien por cien de su capacidad física.

Ante este panorama, De la Fuente se verá obligado a reestructurar el sistema ofensivo de España recurriendo a la polivalencia de sus mediapuntas: