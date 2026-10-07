Diez meses después de su implementación, la baliza V16 sigue generando debate entre los conductores. Un 15% de ellos aún no la ha incorporado a sus vehículos, a pesar de las insistencias del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, sobre sus ventajas.

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Navarro ha señalado que, aunque la visibilidad de la baliza es cuestionable en ciertas condiciones, sigue siendo preferible a los triángulos de emergencia. Sin embargo, el principal obstáculo para su adopción parece ser ideológico, según un análisis de la DGT. «¿Cómo puede haber gente que dice que no se gastan 40 euros por ser una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez?», reflexionó Navarro en una entrevista.

Reformas en seguridad vial

El 1 de octubre se implementó una reforma significativa en la normativa de seguridad vial, la primera en 20 años, centrada en la protección de usuarios vulnerables como motoristas, ciclistas, peatones y usuarios de movilidad personal. Esta reforma elimina fases semafóricas conflictivas y establece nuevas reglas de equipamiento y circulación para motocicletas, bicicletas y patinetes eléctricos.

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Para las motocicletas, se exige el uso de guantes y calzado cerrado, y se permite circular por el arcén derecho en retenciones, con sanciones de 200 euros por incumplimiento. En cuanto a las bicicletas, se establece el casco obligatorio en carretera, y al adelantar a un ciclista, se debe reducir la velocidad a 20 km/h por debajo del límite, manteniendo una distancia de metro y medio.

Consumo de alcohol y seguridad vial

Una de las normativas pendientes es la reducción de la tasa de alcoholemia a niveles cercanos al 0,0, propuesta respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Aunque aún no se ha aprobado, Navarro destaca el aumento del consumo de cerveza 0,0, que ha crecido un 4% en el último año, mientras que el consumo de cerveza convencional ha disminuido.

Navarro lamenta que intereses partidistas hayan impedido la aprobación de esta medida, pero sigue defendiendo su importancia para la seguridad vial.