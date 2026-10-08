Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y allegado a Pedro Sánchez, multiplicó los fondos destinados a actividades, caterings y DJs en el organismo dependiente de su departamento.

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Madrid. – La gestión presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana vuelve al centro del debate político tras revelarse que la Casa de la Arquitectura —entidad impulsada y dependiente de la secretaría general encabezada por Iñaqui Carnicero— destinó 2,4 millones de euros a la organización de eventos, servicios de catering, actuaciones musicales y logística en sus actividades promocionales.

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Carnicero, calificado como estrecho colaborador y persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha experimentado una acusada progresión en el presupuesto dedicado a las acciones del citado espacio expositivo e institucional. Los desembolsos de la entidad habrían pasado de un importe inicial de 36.812 euros registrados en el ejercicio 2024 a superar el millón de euros anuales dedicados de forma continuada al desarrollo de actos, presentaciones de proyectos y encuentros sectoriales.

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Críticas por la prioridad del gasto en plena crisis del sector

La revelación sobre el volumen de gasto acumulado en contrataciones de representación, ambientación con DJs y servicios auxiliares para la Casa de la Arquitectura ha desencadenado criticas políticas en un momento de fuerte contestación social sobre las políticas de acceso a la vivienda y la escasez de oferta residencial.

Sectores de la oposición afean al Ministerio el uso de recursos públicos para la dinamización de un lobby o espacio promocional que, a su juicio, desvía fondos de las prioridades de ejecución de vivienda pública e intervenciones estructurales urgentes en el mercado del alquiler.