El precio medio de la luz para el martes, 13 de octubre de 2026 se sitúa en 0,2082 €/kWh, según el informe de Semáforo Selectra. En una jornada marcada por grandes diferencias entre tramos, la clave para reducir el gasto en Ceuta está en concentrar consumos en las franjas de menor precio.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0338 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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La referencia del día es clara: las horas más baratas se concentran a partir del final de la tarde, mientras que el tramo más caro llega entre las 20:00 y 21:00. Con una planificación sencilla, tareas como lavadora o lavavajillas pueden encajar mejor y evitar ese pico.

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Horas clave para ahorrar: la franja más económica y el tramo a evitar

Según los datos publicados para hoy:

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Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0338 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0418 €/kWh .

con . Hora a evitar: 20:00 – 21:00 con 0,3818 €/kWh.

El Semáforo Selectra marca la jornada como AMARILLO. Eso no significa que no haya oportunidades: precisamente hay margen para ajustar el consumo doméstico a las franjas recomendables.

Evolución por tramos del día: cómo se comporta la tarifa

Madrugada: los precios se mueven alrededor de valores próximos a 0,20 €/kWh en las primeras horas, con una referencia de 00:00 – 01:00 en 0,2146 €/kWh y niveles similares hasta que empieza la variación hacia la mañana.

Mañana: desde el arranque del día hasta mediodía, la tarifa tiende a bajar. En especial, destacan los tramos 11:00 – 12:00 (0,1487 €/kWh) y, sobre todo, 12:00 – 13:00 (0,1174 €/kWh), que marcan una ventana más asequible.

Tarde: es la parte más favorable para el consumo en Ceuta. La franja 14:00 – 17:00 es la más económica, con especial protagonismo de 15:00 – 16:00 (0,0338 €/kWh). Este es el momento recomendado para programar electrodomésticos de ciclo largo como lavadora o lavavajillas.

Noche: tras la tarde, los precios suben y culminan con el máximo del día. El incremento se nota de 18:00 – 19:00 (0,2912 €/kWh) a 19:00 – 20:00 (0,3483 €/kWh) y, finalmente, el tramo a evitar de 20:00 – 21:00 con 0,3818 €/kWh. Después, la tarifa vuelve a corregir en horas posteriores.

Precio de la luz por horas (13/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,2146 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1995 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1995 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2015 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2006 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2044 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2235 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2577 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,3063 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2386 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2431 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1487 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1174 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1192 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0424 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0338 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0492 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1311 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2912 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3483 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3818 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3461 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2655 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2334 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (Precio de la luz para hoy 13/10/2026).

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